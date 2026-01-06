País talcahuano

Decretan prisión preventiva para los dos imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda durante fiesta de Año Nuevo

Por CNN Chile

06.01.2026 / 22:33

La agresión, ocurrida en el centro de eventos Espacio Marina, habría sido una venganza planificada por un conflicto previo, y dejó a la víctima en riesgo vital por tres días antes de su muerte.

El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó prisión preventiva para dos jóvenes, de 19 y 20 años, imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda, ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en la Región del Biobío.

La medida cautelar fue solicitada por el Ministerio Público y acogida por el tribunal, que además estableció un plazo de investigación de 120 días.

Ambos detenidos fueron formalizados por el delito de homicidio simple, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la extrema violencia del ataque.

¿Qué pasó?

La agresión se produjo en el centro de eventos Espacio Marina, donde la víctima fue abordada por un grupo de personas y golpeada brutalmente.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, el crimen habría estado motivado por un conflicto previo ocurrido semanas antes en una discoteque, donde Cristóbal, su hermano y los imputados protagonizaron una riña menor.

La Fiscalía sostuvo que ese episodio derivó en una venganza planificada, ejecutada durante la celebración de Año Nuevo.

Cristóbal Miranda, de 20 años, permaneció tres días en riesgo vital a causa de las lesiones sufridas, principalmente en la cabeza, y falleció el domingo.

