En prisión preventiva queda excarabinera detenida y acusada de liderar millonario robo a Brinks en Rancagua en 2024

El tribunal determinó la medida cautelar tras la audiencia de formalización, en la que se le imputaron a la exfuncionaria policial los delitos de robo en lugar no habitado, robo con intimidación, asociación delictual y asociación criminal.

La exsargento segundo de Carabineros detenida en Rancagua, Región de O’Higgins, quedó este viernes en prisión preventiva acusada de participar en el millonario robo a la sucursal de Brinks ocurrido en agosto de 2024.

El tribunal de la región determinó la medida cautelar tras la audiencia de formalización, en la que se le imputaron los delitos de robo en lugar no habitado, robo con intimidación, asociación delictual y asociación criminal, además de liderar la banda delictual responsable del atraco.

El atraco involucró a un grupo que ingresó a la bodega de Brinks usando pelucas y uniformes azules similares a los de la empresa.

Hasta ahora, la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua ha imputado a 26 personas, entre ellos seis miembros de Carabineros, en uno de los robos más millonarios de los últimos años en Chile.

Por su parte, la Prefectura de Carabineros Cachapoal informó que la carabinera fue desvinculada de la institución, quien se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales de Rancagua, debido a faltas graves a la ética profesional vinculadas al delito.