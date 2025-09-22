Prisión preventiva para acusado de agredir con un ladrillo a carabinero en Las Condes: funcionario sigue en coma inducido

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar contra el imputado por el ataque al sargento Gabriel Hernández, quien permanece grave tras ser operado de urgencia.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el sujeto acusado de agredir con un ladrillo al sargento 2° de Carabineros, Gabriel Hernández, quien permanece en coma inducido tras el ataque ocurrido el pasado jueves 18 de septiembre en Las Condes.

El hecho se produjo cuando personal policial realizaba una fiscalización a un grupo de personas que consumía alcohol en la vía pública cerca del Parque Padre Hurtado. En ese contexto, el imputado habría golpeado al funcionario con un ladrillo, causándole una grave lesión en la cabeza.

El agresor fue detenido ese mismo día y su detención se amplió hasta este lunes para reunir más antecedentes. Durante la audiencia, el tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días y determinó que la gravedad de los hechos justifica la cautelar más estricta.

La directora (s) de Orden y Seguridad de Carabineros, Karina Soza, informó que Hernández “salió de su fase crítica, pero sigue en un coma inducido luego de la operación craneal a la que fue sometido”.

El caso es investigado por el Ministerio Público y equipos especializados de Carabineros.