Primeros gestos políticos del Presidente electo José Antonio Kast: Viajará a Argentina para reunirse con Milei

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime, analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, analizaron la contundente derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, que provocó que el oficialismo comience un profundo mea culpa para intentar entender qué falló, qué decisiones pesaron más y cómo se explica un escenario que muchos ya veían cuesta arriba.

Las voces internas apuntan a errores estratégicos, al desgaste del Gobierno y a un electorado que mayoritariamente optó por la oposición.

Además, analizaron los primeros gestos políticos del Presidente electo José Antonio Kast: su llegada a La Moneda para reunirse con Gabriel Boric y el viaje que emprenderá a Argentina para encontrarse con el Presidente Javier Milei.

Conoce todos los detalles en el programa completo.