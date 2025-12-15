País Dirección La Moneda

Primeros gestos políticos del Presidente electo José Antonio Kast: Viajará a Argentina para reunirse con Milei

Por CNN Chile

15.12.2025 / 22:13

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime, analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, las periodistas Mónica RincónColomba Eichholz y Macarena Román, analizaron la contundente derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, que provocó que el oficialismo comience un profundo mea culpa para intentar entender qué falló, qué decisiones pesaron más y cómo se explica un escenario que muchos ya veían cuesta arriba.

Las voces internas apuntan a errores estratégicos, al desgaste del Gobierno y a un electorado que mayoritariamente optó por la oposición.

Además, analizaron los primeros gestos políticos del Presidente electo José Antonio Kast: su llegada a La Moneda para reunirse con Gabriel Boric y el viaje que emprenderá a Argentina para encontrarse con el Presidente Javier Milei.

Conoce todos los detalles en el programa completo. 

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Vidal afirma que triunfo de Kast es la mayor derrota de la izquierda desde el 90
Primeros gestos políticos del Presidente electo José Antonio Kast: Viajará a Argentina para reunirse con Milei
Arrau señala que el gabinete de Kast se anunciará antes del 15 de enero: "Queremos anticipar las carteras más esenciales"
Tolerancia Cero con Martín Arrau, jefe de la campaña de José Antonio Kast
La Furia del Libro 2025 en Santiago: Fechas, entrada gratuita y programación en el GAM
Quiroga por derrota de Jara:"No había estrategia posible para que se pudiera ganar, era muy difícil”