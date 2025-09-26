Primeras imágenes del Desierto Florido 2025 en Atacama: Cómo llegar a las mejores rutas y disfrutar su floración

¡Comenzó el Desierto Florido! Desde 2022 no se registraba esta floración en la Región de Atacama. Gracias a las lluvias de agosto, las semillas germinaron y ahora se podrá observar una de las especies más esperadas: la garra de león.

El Parque Nacional Llanos de Challe, en la comuna de Huasco, dio la bienvenida a una nueva temporada del Desierto Florido 2025, un fenómeno que se puede apreciar en la Región de Atacama.

El administrador del parque, Moisés Grimberg, explicó que durante agosto se registraron intensas lluvias en la zona costera de Huasco, lo que favoreció la germinación de las semillas.

“Durante octubre esperamos el clímax de este florecimiento de especies que son parte del desierto florido. Para finalizar, esperamos la floración de una de las especies más emblemáticas que tenemos acá: la garra de león, que se podrá apreciar durante las últimas semanas de octubre y a inicios de noviembre”, detalló.

El peak de floración se proyecta para la primera quincena de octubre.

Por su parte, el jefe de botánica del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), Víctor Ardiles, explicó a T13 que este fenómeno “se debe a lluvias inusuales en el norte de Chile, cuyos montos de precipitaciones alimentaron el fenómeno del desierto florido”.

Para conocer más sobre las etapas del Desierto Florido, está disponible la plataforma oficial de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Director regional de #SENAPREDAtacama participó del lanzamiento #DesiertoFlorido, instancia liderada por #Sernatur, DPP de Huasco y Gobierno Regional. Si visitas la zona recuerda que nuestro #VisorChilePreparado te ayudará a planificar de manera más segura tu estadía. pic.twitter.com/R0VEXbr8Ce — SENAPRED (@Senapred) September 25, 2025

El Desierto Florido empezó a florecer con la llegada de la primavera. 📸©AgenciaUno pic.twitter.com/MKwzx3MTDK — AgenciaUno (@agenciaunochile) September 26, 2025

🌺#DESIERTOFLORIDO | Ayer jueves, 𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗲𝗽𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿, no solo para Huasco, sino para todo Chile. ¿Por qué? Porque se realizó el lanzamiento oficial del Desierto Florido 2025. Si bien… pic.twitter.com/qmUdu1k2wU — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) September 26, 2025

¿Cómo ver el Desierto Florido en Chile?

La última vez que se pudo apreciar el Desierto Florido en Chile fue en 2022. Este fenómeno natural, que transforma el árido paisaje del norte en un manto de colores, puede observarse en distintos puntos de la Región de Atacama.

Algunas de las rutas más recomendadas para disfrutarlo son:

Por el sur: desde Caleta Chañaral de Aceituno (Provincia del Huasco).

Parque Nacional Llanos de Challe, ideal para caminatas y fotografía.

Por el norte: sector de Totoral (Provincia de Copiapó).

Para planificar el viaje, se recomienda utilizar el buscador del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), que entrega información sobre agencias, alojamiento y transporte que cuentan con el sello de calidad turística y el compromiso de buenas prácticas.

¿Qué no hacer en el Desierto Florido?

Para proteger este ecosistema único, es fundamental seguir las normas de conservación: