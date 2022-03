(Agencia UNO) – Este domingo se concretó el beneficio de salida dominical para los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, quienes están condenados a 18 años de cárcel por el caso Luchsinger-Mackay.

A eso de las 07.00 de la mañana salieron de la unidad del Centro de Educación y Trabajo (CET), frente a la expectación de la prensa, sin embargo, no realizaron declaraciones, subiéndose raudamente a un vehículo que los esperaba en las afueras.

Cabe recordar que Gendarmería otorgó este beneficio a los primos acusados del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, además de una salida trimestral para ambos condenados.

La decisión de otorgar estos beneficios carcelarios a los dos acusados del crimen provocó una ola de reacciones frente a la posibilidad de que no retornen a la cárcel y permanezcan prófugos.

En tanto, Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio, sostuvo a BioBío que “hasta donde he sabido no hay ninguna presión. Sí, efectivamente me enteré que habían estado en huelga de hambre, pero creo y confío que el informe de Gendarmería, en el que uno puede estar en desacuerdo, es eminentemente técnico”.