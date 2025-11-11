País ola de calor

Primera ola de calor de la primavera: Hasta 33° C en la Región Metropolitana esta semana

Por CNN Chile

11.11.2025 / 18:04

La DMC pronostica un alza de temperaturas entre Coquimbo y Ñuble entre el 12 y el 14 de noviembre, con máximas que superarían los 30° C.

Este miércoles 12 de noviembre comenzará la primera ola de calor de la primavera, que afectará principalmente a la zona centro-sur del país.

Según explicó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se considera un evento de ola de calor “el periodo de tiempo en que las temperaturas máximas diarias superan un umbral considerado extremo durante tres días consecutivos o más”.

Este fenómeno se origina por la presencia de una circulación ciclónica en superficie y una dorsal en altura en la zona central, las cuales aportarán flujo del este. Como resultado, se espera un aumento de las temperaturas máximas entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre.

Revisa aquí las temperaturas máximas previstas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble:

Crédito: Dirección Meteorológica de Chile.

