“Este no es un triunfo personal, aquí ganó Chile”: El primer discurso de José Antonio Kast como Presidente electo

El mandatario electo calificó la jornada como un “día de la alegría” y agradeció a quienes hicieron posible el resultado electoral.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, celebró este domingo su victoria en las elecciones presidenciales con un emotivo discurso desde el comando de su partido, rodeado de adherentes y dirigentes que lo respaldaron durante la campaña.

En su intervención, Kast calificó la jornada como un “día de la alegría” y agradeció a quienes hicieron posible el resultado electoral.

El líder del Partido Republicano subrayó la magnitud de la responsabilidad que implica el mandato recibido.

“Es una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido”, señaló, agregando que su victoria no es un logro personal ni de su partido, sino “de Chile, la esperanza de vivir sin miedo, del Chile que trabaja, que madruga, que cría a sus hijos con mucho sacrificio”.

Kast también se refirió a la necesidad de recuperar la cercanía y el compromiso del Estado con los ciudadanos.

“Por demasiado tiempo en Chile las personas se sentían solas, los problemas se agrandaban porque las personas no estaban conscientes de la responsabilidad que tenían en los distintos cargos de servicio público, eso es algo que tenemos que recuperar todos”, afirmó.

En materia de gobernabilidad y justicia, el presidente electo aseguró que se trabajará para “restablecer la Ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegio”, destacando que los ciudadanos depositan su confianza en su liderazgo.

En tanto, agradeció a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei por su apoyo en la candidatura y valoró el trabajo de Jeannette Jara, reconociendo por “asumir un desafío muy difícil y jugársela a su estilo hasta el final. Uno valora cuando el adversario hace lo posible por ganar“.

“Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Le reconozco el coraje de haber alineado a sus partidarios. Un Gobierno no se construye solo con sus partidarios, la oposición es importante”, indicó.

Finalmente aseveró que “los chilenos están esperanzados de lo que nosotros vamos a hacer, por eso le digo gracias a todos los chilenos por darnos este triunfo”.