Primer balance de Carabineros en Fiestas Patrias: 1 muerto, 7 lesionados y 42 detenidos

Desde Carabineros recalcaron que el llamado es a celebrar “con prudencia, responsabilidad y autocuidado”.

Carabineros entregó este jueves el primer balance preliminar de tránsito por las Fiestas Patrias 2025.

La institución reportó un fallecido, 69 siniestros viales y siete personas lesionadas en distintos puntos del país.

El jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, detalló que “entre el 12 al 17 de septiembre, han salido desde la Región Metropolitana a diferentes partes del país, 750 mil vehículos, retornando a la capital 532 mil automóviles aproximadamente”.

De acuerdo con la información policial, se han realizado 17 mil fiscalizaciones y más de 4 mil exámenes, lo que derivó en la detención de 42 personas: 30 de ellas por conducción bajo los efectos del alcohol y 12 por consumo de drogas o sustancias psicotrópicas.

En materia de infracciones, Carabineros informó que ya se han cursado más de 300, principalmente por exceso de velocidad, no uso de cinturón de seguridad y falta de sistema de retención infantil.

El general Vielma precisó que “lamentablemente a nivel nacional ocurrieron 69 siniestros viales, con siete personas lesionadas de diversa consideración y un fallecido producto de una colisión en la Región del Biobío”.

Llamado a la responsabilidad

La autoridad también realizó un llamado a la prevención, considerando que aún se espera un importante flujo vehicular durante el fin de semana. “Estamos comenzando estas Fiestas Patrias, por lo que debemos adoptar una conducta vial responsable de autocuidado para no seguir aumentando estas lamentables cifras”.

Finalmente, Vielma insistió en la colaboración ciudadana para evitar nuevos hechos que lamentar. “Este fin de semana es más largo que el de años anteriores, por lo que necesitamos la cooperación de toda la ciudadanía para adoptar conductas responsables durante estos días de celebración. El llamado es a celebrar con prudencia, responsabilidad y autocuidado”, enfatizó.