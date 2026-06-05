Previo a vacaciones de invierno: Minsal llama a que niños que viajen fuera de Chile estén vacunados contra el sarampión

La Subsecretaría de Salud llamó a que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión.

Desde el Aeropuerto de Santiago, la subsecretaria Alejandra Pizarro afirmó que “tan importante como preparar el itinerario de vacaciones de invierno, también lo es tener el esquema de vacunación de los niños al día, especialmente, cuando en países como México, Canadá, Estados Unidos y Perú, por nombrar solo algunos, se registran brotes de sarampión”.

En ese sentido, la autoridad pidió a quienes viajen al extranjero revisar si tienen ambas dosis de la vacuna contra la enfermedad, considerando que se acercan las vacaciones de invierno en los colegios y el inicio de “grandes eventos internacionales, como el Mundial”.

Ambos “aumentan los desplazamientos y el contacto entre personas de distintos países y los niños deben estar protegidos, pues el sarampión es extremadamente contagioso: un solo infectado puede contagiar a entre 12 y 18 personas”.

Pizarro recordó que los padres o tutores son los responsables de revisar los carnet de vacunación de los niños y “chequear que están protegidos contra el sarampión. Si los niños no cuentan con las dos dosis contra el sarampión, se recomienda no viajar. Por lo que se tienen que vacunar 15 días antes del viaje para tener inmunización”.

Asimismo, señaló que los lactantes entre seis meses y un año que aún no reciben la primera dosis contra el sarampión, deben vacunarse para salir protegidos del país. Posteriormente, deben recibir las dosis de los 12 y 36 meses.

Sarampión: Cifras y vacunación en Chile

De acuerdo a lo explicado por la subsecretaria, Chile lleva más de 30 años sin transmisión autóctona del sarampión, debido a la estrategia de vacunación preventiva entre los 12 y 36 meses de edad.

Sin embargo, la dosis de refuerzo mantiene una cobertura menor. Se estima que alrededor de 95 mil niños y niñas de hasta seis años no tienen su esquema de inoculación completo.

En el sitio web portalpaciente.minsal.cl, ingresando con Clave Única, se puede revisar en la sección “Tus Hijos” la información de los niños hasta 14 años.

Por otro lado, la subsecretaria dijo que los adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no tienen conocimiento de haber recibido las dosis, se les recomienda ponerse una dosis de refuerzo en caso de tener viajes fuera de Chile.