Previo a nuevo aniversario del estallido: Kast dice esperar que “no se vuelva a repetir nunca más” e invita a “tener mirada de futuro”

En la previa de un nuevo aniversario del estallido social, el presidente José Antonio Kast entregó una reflexión y dijo esperar que “no se vuelva a repetir nunca más”.
El mandatario abordó las críticas del Partido Nacional Libertario en torno a la materia.
Esto, ya que el Ejecutivo no realizará ningún hito o actividad oficial respecto a reconocimientos a funcionarios policiales que fueron condenados por hechos de violencia.
“Nosotros tenemos que tener una mirada de futuro; lo que estamos haciendo es reconstruir nuestro país. El 18 de octubre fue un momento complejo, de mucha violencia, y esperamos que eso no se vuelva a repetir nunca más”, afirmó, según consigna La Tercera.
“Así que invitar a todos a que miremos al futuro, tenemos todo por delante”, dijo Kast.
También aseveró que “se vienen muy buenas noticias para Chile” en materia de inversiones.
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