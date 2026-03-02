Previa del encuentro entre Kast y Boric: Ministra Vallejo y futura vocera Sedini fijan postura por proyecto de cable submarino

Consultada por las citaciones solicitadas por el Congreso y los reparos de la oposición al proyecto de cable submarino, la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó una “intencionalidad de poner un manto de duda sobre el Gobierno”. Desde la otra vereda, la futura vocera, Mara Sedini, calificó el manejo del tema como “equívoco” y acusó falta de transparencia.

En la previa del encuentro entre el jefe de Estado, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la controversia que se ha generado en torno al proyecto de cable submarino.

Consultada en un punto de prensa sobre cómo fueron los acercamientos para concretar el encuentro de este martes 3 de marzo y acerca de las diversas citaciones solicitadas por el Congreso, además de los reparos planteados por la oposición, la secretaria de Estado respondió, en primer término, que esperan “tener una conversación en temas relevantes para el país”, como seguridad, políticas migratorias y la arista económica.

“Desde el día uno hemos dicho como Gobierno, de manera muy categórica, que el proyecto de cable a China está en evaluación. Hemos sido totalmente honestos y transparentes en decir que está en evaluación”, subrayó.

En esa línea, remarcó que “el Ejecutivo, con especial prudencia, ha solicitado más informes y antecedentes para evaluar el proyecto en función de las legítimas preocupaciones y aprensiones que se han puesto sobre la mesa. El resto es pura intencionalidad de poner un manto de duda y sospecha sobre el Gobierno, en vez de condenar sanciones unilaterales y arbitrarias de un Gobierno extranjero contra un ministro de Estado”.

Asimismo, sostuvo que las conversaciones con China se deben principalmente a que es un importante socio comercial del país y que diversos actores políticos han mantenido diálogos con ese país durante décadas.

“Hay una construcción del relato sumamente fuerte por parte de sectores interesados en esconder que el problema central está en que estamos recibiendo sanciones arbitrarias que ponen en jaque nuestra soberanía y nuestra capacidad de decidir sobre proyectos de inversión y, quizá mañana, sobre otras materias”, comentó.

¿Qué dice el futuro Gobierno de José Antonio Kast?

Respecto a este tema, la futura portavoz del Gobierno, Mara Sedini, calificó en T13 como “equívoco, inexacto y poco transparente” el actuar de la administración de Gabriel Boric en estas últimas semanas.

“Nosotros, desde la oficina del presidente electo, fuimos súper claros; el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, dijo que esta situación había que evaluarla con toda la información y, bajo ese marco, días después nos empezamos a enterar de otras reuniones, de un decreto que se firmó y que luego se retractó tras el viaje a China del subsecretario. Tenemos inconsecuencias de ministros, al mismo tiempo y el mismo día, sobre cuál ha sido la agenda y por qué han ocurrido las cosas”, declaró a Teletrece.

Por tanto, explicó que el objetivo de la reunión es esclarecer los hechos que han marcado esta iniciativa, la que culminó con la sanción contra tres altos funcionarios.

“Lamentablemente, acá lo que falta es información. Si esto estuviera, digamos, transparentado y tuviéramos claridad, y es por eso también que el presidente electo le ha solicitado una reunión al presidente Boric, precisamente para aclarar esta situación. Dicho eso, es evidente que nos va a tocar asumir muchas de las consecuencias de esto y esperamos siempre poner a Chile por delante y lo que a nosotros nos beneficie”, concluyó.