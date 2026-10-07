Presupuesto 2027: Rector de la UC dice que los recortes en educación superior “comprometen nuestras posibilidades de desarrollo”

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, abordó los recortes en materia de educación superior en el contexto de la Ley de Presupuestos 2027.

En la Subcomisión Mixta de Presupuestos, planteó sus preocupaciones por los recortes en la partida del Fondo Basal por Desempeño para Universidades, de 12,41% real, y en los recursos destinados al fomento de la investigación, de 25,2%.

En ese contexto, De la Llera subrayó que “solo las Universidades Públicas No Estatales G9 generan el 45% de la productividad científica de Chile“, y enfatizó que, en un país que invierte en investigación, desarrollo e innovación por debajo del promedio establecido por la OCDE, la disminución de recursos “compromete significativamente nuestras posibilidades de desarrollo”.

“No podemos sacrificar capacidades que han tomado décadas construir por un ajuste de corto plazo cuyos costos se pagarán durante varias generaciones”, remarcó.

Además, cuestionó la disminución de 6,4% del presupuesto del Ministerio de Ciencia para el próximo año, puesto que implicaría una afectación a la casa de estudios para formar y generar conocimiento.

Aclaró que “no estamos pidiendo un aumento”, sino que “pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades”.

Finalmente, pidió a la Subcomisión “que no apruebe la propuesta en los términos presentados y que se mantengan en términos reales, es decir, reajustados por inflación, tanto el aporte estatal a las universidades como los recursos destinados a ciencia e investigación”.