Presupuesto 2027: Ministra de la Mujer asegura continuidad de programas y pone foco en empleo femenino y seguridad

En una visita a la Región de La Araucanía, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, abordó los principales focos que tendrá el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para su cartera.

La secretaria de Estado aseguró que el presupuesto estará marcado por la responsabilidad fiscal, pero que se buscará resguardar la continuidad de los programas dirigidos a mujeres.

“Para el presupuesto del año 2027, de esto va a ser muy responsable en nuestra cartera, (…) ninguna mujer que esté cursando un programa de nuestro servicio va a ser afectada y así también lo hemos proyectado para este año 2027 con mucha responsabilidad”, dijo Marín, según consignó La Tercera.

Tras ello, explicó que las prioridades de la cartera estarán alineadas con los principales énfasis que tendrá el proyecto de Presupuesto 2027.

“Como gobierno estamos llevando adelante una agenda respecto del empleo, el Presidente también ha sido claro cuáles van a ser los énfasis para el presupuesto 2027 y que van de la mano de las urgencias del país, como lo es el empleo, la seguridad y los beneficios sociales“, añadió.

La autoridad destacó el impulso de diversas iniciativas que están enfocadas en el empleo, señalando que “el Ministerio de la Mujer ha sido clave en impulsar algunas medidas como el subsidio a la contratación con un enfoque diferenciado y mayor para las mujeres“.

Además, la titular de la Mujer resaltó los recursos que se han destinado a distintos programas de apoyo al empleo y al emprendimiento femenino, especialmente en regiones.

“Hemos ya realizado inyecciones presupuestarias, como el Programa 4 a 7, que en La Araucanía creció en las comunas de Vilcún, Lonquimay y también Pucón“, señaló.

Marín evitó adelantar cuáles serán los recortes presupuestarios de su área, agregando que “el día lunes, cuando se dé cuenta del proyecto en la Cámara de Diputados, van a conocer el detalle“.