Presupuesto 2027: Cruch pide revertir recorte de más de $36 mil millones a universidades

El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) valoró que quedara pendiente la propuesta presupuestaria para educación superior y llamó a aprovechar la nueva etapa de discusión para revertir los recortes contemplados para las universidades en el Presupuesto 2027.

La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado analizó el miércoles los recursos destinados al sector.

Fueron aprobados los capítulos correspondientes al Cruch y a la Superintendencia de Educación Superior, mientras que el de la Subsecretaría de Educación Superior quedó pendiente luego de un doble empate.

La instancia había recibido previamente a la ministra de Educación, María Paz Arzola, además de autoridades de la cartera y representantes de las universidades para abordar el financiamiento propuesto por el Ejecutivo.

El vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, sostuvo que la situación abre una posibilidad para revisar los montos.

“Vemos el rechazo del presupuesto en educación superior (…) como una oportunidad para abrir un espacio de diálogo, tanto con el Gobierno como con los parlamentarios, en orden a corregir una decisión que nos parece mala no solo para las universidades, sino también para el país”, señaló.

Cruch advierte recortes por más de $36 mil millones

Según los cálculos presentados oficialmente por el organismo, los recursos para educación superior contemplados en el proyecto disminuyen 1% respecto de la Ley de Presupuestos 2026 ajustada, equivalente a $36.035 millones.

El Cruch advierte que cuatro asignaciones institucionales concentran reducciones por $36.618 millones: el Aporte Institucional a las Universidades Estatales (AIUE), el Aporte Fiscal Directo (AFD), el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales (PFUE) y el Fondo Basal por Desempeño de las universidades del G9.

En concreto, el AIUE disminuiría 11,4%, equivalente a $13.184 millones; el AFD caería 3%, unos $9.487 millones; el PFUE se reduciría 34,8%, correspondiente a $7.731 millones; y el Fondo Basal por Desempeño bajaría 10,6%, unos $6.216 millones.

“Los recortes que se incluyeron en la propuesta original de presupuesto y que reducen los aportes basales de las universidades en más de 36 mil millones de pesos, comprometen los planes de desarrollo institucionales”, advirtió Corrales.

El rector agregó que los ajustes no deben analizarse de manera aislada y llamó a buscar alternativas que permitan restituir los aportes institucionales antes de que continúe la tramitación del Presupuesto 2027.

La discusión presupuestaria continuará después de la semana distrital.

El calendario del Senado, por su parte, contempla que la Cuarta Subcomisión Mixta retome su trabajo el 19 de octubre, mientras las partidas y capítulos pendientes seguirán avanzando dentro de la tramitación del proyecto.