Presupuesto 2026: Avanzan partidas de Economía, Hacienda, Contraloría y más

Hasta total despacho quedaron las discusiones en el Senado sobre el presupuesto del país para el próximo año, donde se prevé que Salud y Educación sean las partidas más complejas.

Pocos días quedan para el término del plazo de tramitación del presupuesto de la nación para el año 2026. Este lunes el Senado decidió revisar partida por partida hasta total despacho.

En total son 15 las partidas presupuestarias pendientes de revisión, precisamente las más complejas. Por ello, durante la mañana la Cámara Alta abordó los ministerios que generaban mayor acuerdo.

Según explicó el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, “el gobierno hizo una reducción general de funciones críticas que en la propuesta original del presupuesto era un 10%, se agregaron 10 puntos porcentuales más y por lo tanto quedó una reducción de 20%”.

De esta manera, temprano esta jornada se aprobaron las partidas de Economía, Hacienda y de Contraloría General de la República, junto con restablecer los recursos de Interior y de Relaciones Exteriores

Para Desarrollo Social, si bien venía aprobado de la Cámara, fueron varias las indicaciones

e intervenciones de parlamentarios.

Durante la tarde se dio el debate más extenso. Parlamentarios ya preveían que Salud y Educación podrían ser las partidas más complejas por abordar.

El miércoles, la Cámara de Diputados tiene en tabla la discusión del presupuesto, donde volverá a revisar los ministerios donde el Senado decidió reponer los recursos. Si eventualmente se generan discrepancias, sería una comisión mixta la encargada de resolver esos temas para que el presupuesto sea despachado a más tardar el sábado.