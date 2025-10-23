Investigan presunto secuestro con homicidio en La Araucanía

El cuerpo sin vida de un joven, que habría permanecido retenido por cerca de 13 días, fue hallado al interior de una vivienda en el sector Chivilcán.

En Temuco, la Policía de Investigaciones, junto a la fiscalía de la Región de La Araucanía, investiga un presunto secuestro con homicidio. El cuerpo sin vida de un joven, que habría permanecido retenido por cerca de 13 días, fue hallado al interior de una vivienda en el sector Chivilcán tras diversas diligencias realizadas por la PDI.

Durante el operativo, se detuvo a dos sospechosos de nacionalidad chilena, uno de ellos menor de edad, quienes podrían haber estado involucrados en la muerte del joven. La PDI continúa recopilando antecedentes y evidencias para esclarecer la dinámica del secuestro y la muerte de la víctima.

Las autoridades han señalado que la investigación seguirá con rigor para determinar responsabilidades penales y esclarecer todos los detalles del hecho. Se espera que en los próximos días se presenten nuevas diligencias y declaraciones de los imputados ante la fiscalía.