Investigan presunto doble homicidio tras hallar cuerpos en Lampa: Uno estaba envuelto en una sábana y con cinta de embalaje

La Policía de Investigaciones (PDI) ha iniciado una indagatoria sobre el caso, considerando la posibilidad de que ambos crímenes estén relacionados, lo que podría configurarse como un doble homicidio.

Este sábado fueron hallados dos cuerpos en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

El hecho fue registrado por un guardaparques del sector de Avenida Italia con Santuario Laguna Batuco y se presume de un doble homicidio.

Aparentemente, uno de los cuerpos presenta evidentes lesiones en la cabeza, mientras que el otro se encontraba envuelto en una sábana y asegurado con cinta de embalaje.

“Aparentemente, existiría la participación de terceras personas y de manera preliminar habría lesiones por arma de fuego, pero aún se tiene que confirmar”, sostuvo el subprefecto PDI, Orlando Vidal, de la Brigada de Homicidio Centro Norte.

Vidal también indicó que el lugar en donde se encontraron los cuerpos “corresponde a un sitio eriazo, ya que es un parque acá en la comuna de Batuco, y el acceso es muy limitado”.

En el lugar, ya se encuentran efectivos de la Brigada de Homicidios, quienes realizan los primeros peritajes para esclarecer los hechos.