El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se reunió este viernes con representantes de los gremios productores y exportadores de alimentos que se han visto afectados por el paro de camioneros.

Tras el encuentro, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, detalló que la movilización está perjudicando las exportaciones, además de la producción y entrega de alimentos a los consumidores nacionales. “Necesitamos que depongan hoy día su paro porque, si no, van a afectar gravemente todo el sistema productivo“.

El líder gremial aprovechó la instancia para enviarle un ultimátum a los transportistas: “Si no terminan este paro hoy día, nosotros, que somos los que les damos su salario (…), vamos a tomar medidas que van a ser drásticas porque no puede ser que un sector complique tanto a todo el sector productivo”.

Allendes detalló que, por ejemplo, “los pagos no van a ser oportunos“. “Esto también nos afecta, ya que cuando no llegamos tampoco tenemos los pagos oportunos (…). Si ellos no nos dan el servicio que necesitamos, tampoco nosotros contamos con la obligación de atenderlos como los hemos atendido hasta la fecha durante muchísimos años”.

🔴 AHORA | Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura da ultimátum a camioneros: "Si no terminan este paro hoy día, nosotros, que somos los que les damos su salario (…), vamos a tomar medidas drásticas" 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/leu5yPSIsI — CNN Chile (@CNNChile) November 25, 2022

“Nosotros somos los que les damos el trabajo a ellos (…) y no justificamos esta movilización para nada, ya que creemos que la cadena productiva sí ha estado pagando los mayores costos que tiene el combustible”, agregó.

El presidente de la SNA dijo que solidariza con los transportistas en el tema de seguridad. “Esto los está afectando a ellos como también a mucha otra gente, pero no por eso vamos a parar el transporte y a no llegar a acuerdos con el Gobierno, que es lo que hoy necesitamos urgentemente”.

Finalmente, Allendes advirtió que “cada día de paro que pase va a afectar (más) el abastecimiento y eso nosotros no lo podemos controlar”. Este desabastecimiento podría implicar un aumento en los precios, ya que “si hay poca oferta y la demanda va a ser la misma, es obvio que subirán“.

“Nosotros no vamos a aceptar que entorpezcan esto más de lo que ya lo han hecho, porque el daño económico que le producen a todo el sistema y a Chile es muy alto (…) el ministro (Monsalve) nos contó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de dar algunas soluciones, pero hay otras que no dependen del Estado”, cerró.