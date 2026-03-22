Presidente Kast y cambios en el Mepco por alza en combustibles: “Una salida populista sería mantener las cosas como están”

El mandatario además aseguró que "es evidente" que no se pueden mantener las cosas tal como están si es que el precio del petróleo se duplica.

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las modificaciones anunciadas por el Gobierno al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (MEPCO), en medio de las duras alzas en el precio del petróleo a raíz de la guerra en Medio Oriente.

Esto, a raíz del alto costo fiscal en la inyección de recursos al Mepco para mitigar las abruptas subidas de precios de combustibles en Chile, por lo que se anunciaron cambios al mecanismo que podrían provocar alzas en los valores de los hidrocarburos.

En conversación con La Tercera, Kast fue consultado sobre cómo impacta la situación de la bencina en su plan inicial de administración.

Sobre este punto, aseguró que “cuando uno se ve sometido a una situación que no depende de uno y que lleva el valor, en este caso del petróleo, al doble de su precio por algún hecho inesperado, claro que uno tiene que tomar medidas de ajuste”.

“Pero no, hay que hablar con la verdad. Una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica“, añadió.

Respecto al Mepco, aseguró que “vemos un tema mucho más allá de una sigla. Este es un conjunto. Claro, teníamos nuestra energía puesta y enfocada en temas de seguridad, de reconstrucción, de crecimiento económico, listas de espera, y aquí aparece un hecho inesperado que afecta a todos. Y aquí lo único que uno no puede hacer es tratar de engañar a las personas, tiene que hablar con la verdad”.

“Eso, claro, puede generar un impacto en la ciudadanía y en algún momento alguien se puede molestar, sí, pero uno no puede dejar de decir las cosas que tiene que hacer. Y en su momento vamos a ir señalando en cada área lo que tenemos que hacer para enfrentar una crisis mundial. Teníamos una crisis fiscal que era evidente, pero a eso se le sumó una crisis mundial, que va a afectar la crisis fiscal, evidentemente. Por eso el llamado también a la responsabilidad”, sentenció el mandatario.