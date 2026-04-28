Presidente Kast vuelve a referirse a polémico almuerzo en La Moneda: “La comida la pagué yo, pero es un error pequeño”

El presidente José Antonio Kast abordó nuevamente este martes el almuerzo que tuvo con excompñeros de universidad en La Moneda, calificándo la instancia como un “error pequeño” y asegurando que está dispuesto a asumir responsabilidades.
Durante una actividad oficial en Rancagua, en el contexto de la entrega de 120 viviendas, el mandatario señaló que “cuando se comete un error, uno lo puede reconocer”.
“Un error pequeño como el que puedo haber cometido yo al haber eh almorzado con mis amigos en La Moneda. Es un error pequeño. La comida la pagué yo, pero es un error pequeño y si tengo que responder, voy a responder“, añadió.
Sus dichos se producen en medio de cuestionamientos surgidos tras conocerse el encuentro.
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