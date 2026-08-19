Presidente Kast viaja a Antofagasta para monitoreo en terreno tras aluvión: Se reunirá con autoridades y jefe de Defensa Nacional

El presidente José Antonio Kast se encuentra viajando a la Región de Antofagasta, en el marco de la compleja situación meteorológica que afecta la zona.

Ayer durante la jornada se registró un aluvión en Tocopilla, generando evacuaciones y afectaciones. Tras ello, el mandatario decretó estado de catástrofe para la provincia de Tocopilla.

“Camino a Antofagasta, a reunirnos con las autoridades locales y el Jefe de la Defensa Nacional designado en la zona para evaluar las afectaciones y medidas que se van a adoptar para enfrentar la emergencia”, escribió Kast en su cuenta de X.

Camino a Antofagasta, a reunirnos con las autoridades locales y el Jefe de la Defensa Nacional designado en la zona para evaluar las afectaciones y medidas que se van a adoptar para enfrentar la emergencia pic.twitter.com/kQrbcoQifE — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 19, 2026

Ayer durante la noche, además, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto a Senapred, entregó un balance por la situación meteorológica en el norte.

En ese sentido, detalló que durante la jornada se registraron remociones en masa, interrupciones de conectividad y evacuaciones en zonas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

En el caso de la provincia de Tocopilla “ha alcanzado una especial gravedad”.

Respecto a la visita del presidente a la zona, el secretario de Estado dijo que llegará hasta Tocopilla para reunirse con “autoridades locales, evaluar en terreno los daños, las afectaciones y tomar las decisiones que correspondan” para poder iniciar el proceso de recuperación y reconstrucción.

Hasta ahora en Tocopilla hay albergues habilitados en el gimnasio de la escuela Arturo Prat y el colegio Estados Unidos.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en las comunas de Alto del Carmen y Chañaral y en el sector rural de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.

La suspensión también rige en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.