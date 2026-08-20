Presidente Kast responde a Boric y Vallejo tras críticas a reforma: “No me hago cargo de los comentarios que pueden hacer exautoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad”

Durante la tarde de este jueves, el Presidente José Antonio Kast se refirió a las críticas de la oposición por la reforma constitucional impulsada en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Consultado en un punto de prensa sobre los cuestionamientos del exmandatario Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo a las modificaciones a la Carta Magna y a la creación de un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, el jefe de Estado respondió: “No me hago cargo de los comentarios que pueden hacer exautoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas”.

En esa línea, manifestó que la libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, además de las malas políticas públicas, la falta de decisión por parte de algunas autoridades y el “no respaldo a las instituciones que nos cuidan y las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre”.

“Es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros cuando había una situación crítica, quién apoyaba a nuestras Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica para el país”, remarcó.

Asimismo, manifestó que la alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas y que, al igual que en la discusión de la megarreforma, se avanzará en la agenda de seguridad, manteniendo el diálogo con diversas fuerzas políticas en el Congreso.

Cabe recordar que recientemente el militante del Frente Amplio (FA), durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), del exministro de Hacienda Mario Marcel, afirmó que quienes participan en política tienen que tener un ánimo de colaboración, independiente del gobierno, para avanzar en políticas de Estado. Sin embargo, subrayó que esto “no significa ceder en convicciones que son claras” y agregó que eso se demostró con la votación del progresismo en la megarreforma impulsada por la administración de José Antonio Kast.

“Toda la oposición rechazó la reforma regresiva del Presidente, y yo espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente de la República, con una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”, enfatizó el exdiputado.

Por su parte, la militante del Partido Comunista (PC) señaló en el programa Descabelladas, de la Universidad de Chile: “La reforma constitucional no es un plan realmente contra el crimen organizado y la delincuencia, sino que es gato por liebre, porque es decir ‘vamos a combatir con esto la seguridad’ en esta reforma constitucional, pero al final es introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos”.

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Con información de los periodistas Ivo Goic y Francisca Cárdenas, de CNN Chile.

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