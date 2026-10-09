Presidente Kast promulga Ley de Reconstrucción Nacional: Aseguró que “trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso”

El Presidente José Antonio Kast promulgó este viernes la Ley de Reconstrucción Nacional aprobada hace algunas semanas en el Congreso y que posteriormente estuvo en un proceso de revisión ante el Tribunal Constitucional.

La iniciativa del Gobierno apuntaba a realizar ajustes en materia económica y tributaria para incentivar el crecimiento en el país.

Si bien para esta jornada estaba agendada una ceremonia donde se realizaría la promulgación de la nueva legislación, finalmente fue suspendida a raíz del aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde de ayer jueves.

En este contexto, a través de su cuenta de X, el Mandatario aseguró que “Chile sigue avanzando en lo urgente, también en medio de la emergencia”.

Del mismo modo, aseguró que dicha ley “trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso, certeza jurídica y más inversión y empleo para todo el país”.