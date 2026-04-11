Presidente Kast hará su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

La iniciativa tiene cinco ejes, desde reconstrucción física tras incendios forestales a reconstrucción fiscal.

El presidente José Antonio Kast realizará su primera cadena nacional, en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional.

La instancia será el próximo miércoles 15 de abril a las 21:00 horas.

Desde Coltauco, en la Región de O’Higgins, el mandatario entregó detalles sobre la iniciativa, que cuenta con cerca de 40 medidas desde el ámbito económico hasta el medioambiental. La próxima semana será presentada ante el Congreso para su respectiva tramitación.

“Yo espero romperla, que todos prendan la tele a las nueve, porque va a ser mi primera cadena nacional. Ahí vamos a anunciar el tema de la reconstrucción, de la reactivación, donde vamos a necesitar la colaboración de todos”, dijo.

Kast también afirmó: “Nosotros vamos a enviar este proyecto de ley que apunta a reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

En ese sentido, comentó que uno de los puntos centrales será la generación de empleos.

Plan de Reconstrucción Nacional: De qué se trata

Reconstrucción física:

Ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios.

Inyección adicional de 400.000 millones de pesos para atención de los incendios.

Medidas complementarias de financiamiento: rebaja transitoria del impuesto a las donaciones; la facultad para tesorería para condonar capital endeudado y un régimen de repatriación de capitales.

Reconstrucción económica:

Eliminación transitoria del IVA a la vivienda.

Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

Reintegración del sistema tributario.

Eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Subsidio para la protección del empleo formal.

Agilización de permisos ambientales y sectoriales.

Reconstrucción institucional:

Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para mayor rapidez e imprevisibilidad reducida.

Reforzamiento de la rectoría técnica del SEIA.

Agilización de concesiones marítimas y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena.

Mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

Reconstrucción fiscal:

Contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles.

Moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

Fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Reconstrucción del orden legal y de seguridad pública: