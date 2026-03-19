Presidente Kast por muerte de carabinero baleado en Puerto Varas: “Buscaremos a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad”

El jefe de Estado, José Antonio Kast, a través de una publicación en X, expresó sus condolencias tras conocer el deceso del sargento Javier Figueroa, quien recibió un disparo en la cabeza durante una fiscalización en Puerto Varas. “Buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad”, subrayó.

Durante la noche de este jueves, el Presidente José Antonio Kast se refirió al fallecimiento del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien fue víctima de un ataque durante una fiscalización en Puerto Varas.

“Lamento profundamente el fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana”, expresó el jefe de Estado a través de X.

En esa línea, subrayó que “cada vez que muere un carabinero, se muere una parte de Chile”.

Asimismo, añadió: “Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad”.

Lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana. Cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile. Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a… — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) March 20, 2026

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, complementó: “Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia del sargento segundo Javier Figueroa y a Carabineros de Chile”.

“Se desplegarán todos los recursos para identificar y llevar ante la justicia a los responsables. Condeno enérgicamente este acto de violencia y reafirmo mi respaldo a Carabineros de Chile y su labor en la protección de la ciudadanía”, manifestó.

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“Se cumplió lo que, desgraciadamente, se pronosticaba. Solo decir que lo lamentamos y enviamos nuestras condolencias a la familia”, dijo el director del Hospital de Puerto Montt, Ricardo Quezada.