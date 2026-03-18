Presidente Kast lidera encuentros estratégicos con comandantes en jefe del Ejército y de la Armada

Las actividades se realizaron en el marco de una agenda que busca reforzar la coordinación entre el Gobierno y las distintas ramas castrenses, con miras a enfrentar los desafíos en materia de defensa.

En una señal de acercamiento con las Fuerzas Armadas, el presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una visita al Edificio Bicentenario del Ejército, marcando su primer despliegue oficial en dependencias de la institución desde que asumió el cargo.

Acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y otras autoridades del área, el mandatario fue recibido por el comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Varela.

En la instancia, destacó el rol que cumple la institución en distintas zonas del país, particularmente en tareas desarrolladas en el sur y en la frontera norte.

Durante la jornada, el Ejecutivo conoció detalles sobre lineamientos estratégicos vinculados a la seguridad nacional y al fortalecimiento del Ejército en el contexto actual.

Las actividades continuaron con un encuentro entre el jefe de Estado y el comandante en jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera Salazar, en el marco de una agenda que busca reforzar la coordinación entre el Gobierno y las distintas ramas castrenses, con miras a enfrentar los desafíos en materia de defensa.

Desde Defensa, en tanto, se remarcó la necesidad de asegurar respaldo institucional y generar mejores condiciones para el desarrollo profesional del personal militar.