Presidente Kast envía mensaje de apoyo a Panamá tras terremoto y ofrece colaborar “en lo que necesiten”

El presidente José Antonio Kast expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes al país y ofreció la colaboración del país ante la emergencia.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario envió un mensaje a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el que manifestó su apoyo y disposición para ayudar frente a las consecuencias del movimiento telúrico.

“Desde Chile, un fuerte abrazo de solidaridad con el pueblo panameño por el grave terremoto que sufrió ese país. Presidente @JoseRaulMulino, a disposición para ayudar y colaborar en lo que necesiten”, escribió Kast.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 horas locales y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el sur de Panamá, a unos 239 kilómetros de la capital. El sismo alcanzó una profundidad de 10 kilómetros y, hasta los primeros reportes, no se han reportado víctimas fatales.