El presidente José Antonio Kast expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes al país y ofreció la colaboración del país ante la emergencia.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario envió un mensaje a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el que manifestó su apoyo y disposición para ayudar frente a las consecuencias del movimiento telúrico.
“Desde Chile, un fuerte abrazo de solidaridad con el pueblo panameño por el grave terremoto que sufrió ese país. Presidente @JoseRaulMulino, a disposición para ayudar y colaborar en lo que necesiten”, escribió Kast.
El movimiento telúrico se registró a las 12:56 horas locales y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el sur de Panamá, a unos 239 kilómetros de la capital. El sismo alcanzó una profundidad de 10 kilómetros y, hasta los primeros reportes, no se han reportado víctimas fatales.
Desde Chile, un fuerte abrazo de solidaridad con el pueblo panameño por el grave terremoto que sufrió ese pais. Presidente @JoseRaulMulino a disposición para ayudar y colaborar en lo que necesiten
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 10, 2026
Lo más leído
- Presidente Kast envía mensaje de apoyo a Panamá tras terremoto y ofrece colaborar “en lo que necesiten”
- BTS en Chile: Preparan guía con recomendaciones e información clave para los asistentes
- Experta tras aluvión en Las Condes: "Son lugares donde nunca se debió construir; estuvieron protegidos en los 60 y luego se dejó de lado"
- Detienen a gendarme acusado de liderar red de tráfico de drogas en el Penal Bío Bío: Hay seis detenidos
- Exdirector de Senapred advierte falta de radares meteorológicos en Chile: "Somos, junto con Bolivia, uno de los pocos países de Sudamérica que no tiene ninguno"