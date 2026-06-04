Presidente Kast asegura a los alcaldes que “no vamos a tocar” el Fondo Común Municipal ni afectar la Atención Primaria de Salud

El Presidente José Antonio Kast, en el marco del encuentro nacional de alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), abordó en su intervención las preocupaciones que han planteado las autoridades locales sobre las medidas de recorte presupuestario y los efectos de la megarreforma.

En ese contexto, descartó algún impacto negativo en el Fondo Común Municipal en caso de que se apruebe el Plan de Reconstrucción Nacional, específicamente en la iniciativa de eliminación de contribuciones para mayores de 65 años.

“Una de las inquietudes principales que tienen ustedes es el tema del Fondo Común Municipal y nosotros no lo vamos a tocar ni afectar. Eso lo hemos tratado de explicar de distintas maneras para evitar cualquier duda”, subrayó.

Cabe mencionar que el pasado martes, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, a través de un video que envió a los jefes municipales durante el encuentro, anunció: “Quiero adelantarles una cosa: para el 88% de los municipios el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%, y para el 98%, de menos de 3%. Es cierto: esto sí afectará a 12 comunas, las 12 comunas más ricas, que van a ver afectados parte de sus ingresos, pero que en realidad corresponden a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas. Para las demás comunas, básicamente esto no tiene impacto”.

Por otro lado, respecto al debate que se ha producido en salud por los ajustes presupuestarios, manifestó: “Los invito a ver en sus comunas si al día de hoy han tenido que dejar de realizar una prestación médica. Si ustedes me dan un caso donde nos digan: ‘Miren, nos faltó un insumo o algo para realizar una atención médica’, cualquier subsecretario o seremi tendrá que hacerse cargo, porque no es nuestra intención afectar la Atención Primaria de Salud (APS)”.

Balance de la AChM sobre el encuentro