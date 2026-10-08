Presidente Kast apunta a las reformas de Bachelet ante eventual candidatura: “Hay que evaluar si fueron las correctas”

Este jueves, el presidente José Antonio Kast se refirió a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, quien abrió la puerta a volver a competir por el sillón presidencial.

Durante el Encuentro Empresarial del Sur, el mandatario dijo que “esta ansiedad que se da en temas presupuestarios también se da en temas políticos y algunos ya están pensando en la próxima elección”.

El mandatario expresó que distintos liderazgos existen en una parte del mundo político: “Yo creo que es legítimo, y es muy bueno tener distintos liderazgos. Es muy bueno para un país tener buenos liderazgos.”

Bajo esa línea, agregó que “lo que sí hay que dejar asentado siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no las correctas. Y eso hay que evaluarlo”.

“Uno siempre tiene que hacer un análisis de lo que se hizo y de lo que se está haciendo, y a nosotros también nos van a evaluar. Nos van a evaluar por políticas públicas que hemos impulsado, de las cuales quiero hablar”, continuó.

El presidente Kast abordó reformas promovidas durante la segunda administración de la exmandataria Bachelet y cuestionó sus resultados.

“¿Qué pasó hace 12 años con la reforma tributaria? Evaluamos: ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma laboral, en sus inicios? ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma educacional que hoy día nos tiene ocupados? ¿Qué pasó con nuestras fronteras hace 12 años?”, sostuvo el mandatario.

Concluyó diciendo que “todos aquí, hace un año atrás, coincidimos que el tema de la seguridad, el tema de la inmigración era un drama real de nuestra nación. Y enfrentamos una crisis laboral, enfrentamos una crisis migratoria, enfrentamos una crisis educacional, enfrentamos una crisis de crecimiento”.