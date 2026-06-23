Presidente Kast anunció reforma al Sistema de Admisión Escolar: Permitiría que colegios puedan seleccionar estudiantes

El presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola, firmaron el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

La iniciativa, que ingresó con suma urgencia a la Cámara Baja, tiene como objetivo devolver el reconocimiento al mérito y al esfuerzo de los estudiantes, además de otorgar libertad a los padres para elegir sus proyectos educativos.

En detalle, las autoridades señalaron que cerca del 80% de los alumnos que postulan a establecimientos educacionales con cupos insuficientes no cumplen con 4 de los 5 criterios que tiene el SAE actualmente. En esa línea, solo un 20% puede ingresar a escuelas de su preferencia.

De esa manera, la reforma permitiría reducir esa brecha en base a la creación de dos mecanismos complementarios de admisión escolar. Se trata de la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA).

El mandatario afirmó: “Nosotros tenemos que reconocer el mérito, el mérito de un joven que desde corta edad comienza a prepararse porque sabe que la educación es lo que le va a dar la movilidad social. No hay ninguna herramienta más potente para dar movilidad social que la educación. Y si un niño, si una familia se da cuenta de eso y se esfuerza, eso no puede ser desconocido”.

Y añadió que “lo primero es restaurar el reconocimiento al mérito y al esfuerzo, porque el esfuerzo importa y el mérito vale, y eso es algo que no podemos olvidar nunca. Y la movilidad social solo funciona si se premia el mérito”.

Por su parte, la titular de Educación planteó que no se busca destruir el sistema, sino llevar a cabo modificaciones para perfeccionarlo en base a criterios.

“Nosotros estamos haciendo una propuesta que implica tener un solo sistema de admisión; eso no se va a modificar. Este es un solo sistema y dentro de este sistema podrá haber establecimientos que son aquellos que tienen sobredemandas, es decir, que tienen más postulaciones que cupos”, explicó.

Arzola señaló que en colegios donde hay problemas de admisión o asignación, estos podrán, “si así lo estiman y si así lo solicitan, incorporar nuevos criterios no centralizados (…) propios, objetivos, transparentes y no discriminatorios, que permitan dar cuenta también o resguardar su propio proyecto educativo”.