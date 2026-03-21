Presidente José Antonio Kast participa en funeral del carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas

Durante la ceremonia, el jefe de Estado, José Antonio Kast, llamó a respaldar a la institución policial y expresó sus condolencias a la familia de Javier Figueroa, subrayando que trabajarán para “hacer justicia”.

Durante la tarde de este sábado, el Presidente José Antonio Kast participó en la misa fúnebre del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien falleció tras permanecer durante varios días en estado crítico luego de haber sufrido un ataque el pasado 11 de marzo durante una fiscalización.

El jefe de Estado llegó a la zona sur del país junto a la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y fue recibido por el gobernador regional (s) de Los Lagos, Carlos Recondo, junto al delegado presidencial regional, Cristian Palma, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, en la Base Aérea El Tepual de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), ubicada en Puerto Montt.

📍Puerto Varas: S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, se reunió con los Carabineros de la 1ª Comisaría, camaradas de nuestro mártir, el Sargento 2º Javier Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), en un encuentro marcado por… pic.twitter.com/LrH15EYxSe — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 21, 2026

“Cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile. Es necesario estar presente cuando despedimos a un mártir”, enfatizó el jefe de Estado previo a su llegada.

Por su parte, la titular de Seguridad, al aterrizar en la región, remarcó que “estamos acá frente al arrebato de la vida de un hombre valiente que dio su vida por Chile” y sostuvo que “vamos a redoblar los esfuerzos” para esclarecer los hechos.

“Queremos transmitir un mensaje de fuerza hacia Carabineros para que sigan trabajando no obstante este dolor, acompañar a la familia y, una vez que determinemos al responsable de estos hechos, de estos graves y cobardes hechos, poder exigir las penas más duras que se apliquen a este responsable del delito”, expresó.

En esa línea, concluyó que, junto al trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), “tenemos que realizar todas las diligencias necesarias para determinar al responsable de este delito, llevarlo ante la justicia y exigir la aplicación de las penas máximas”.

La intervención del Presidente Kast en la ceremonia

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, le otorgó de manera póstuma el rango de suboficial mayor. En la ceremonia, el Mandatario instó a respaldar a la institución policial y le dijo a la familia del uniformado que trabajarán para “hacer justicia” y esclarecer los sucesos ocurridos el pasado 11 de marzo.

“Hoy nuestro compromiso es cuidar de la institución de Carabineros”, subrayó. Además, sostuvo que el hijo de Figueroa “tendrá el acompañamiento y la protección de toda una nación”.