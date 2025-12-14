Presidente Gabriel Boric tras el triunfo de José Antonio Kast llama a “tender puentes y escuchar”

El jefe de Estado, Gabriel Boric, se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde confirmó la reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda para dar inicio al traspaso de mando. Además, comentó que se comunicó con la candidata Jeannette Jara.

Durante la noche de este domingo, en el marco de los comicios presidenciales, el Presidente Gabriel Boric se refirió al triunfo del candidato José Antonio Kast.

Respecto de los pasos a seguir, detalló que este lunes 15 de diciembre sostendrá una reunión con el mandatario electo, en la que participará su comité político, y extendió la invitación al equipo de Kast.

Por otro lado, comentó que también se comunicó con la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien perdió en el balotaje frente al fundador del Partido Republicano.

“Para agradecer las iniciativas, ideas y la fuerza con que las planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro de que sus aportes y su férrea defensa de los avances en los derechos de las y los trabajadores de Chile tendrán eco también en el Chile de los próximos años”, subrayó.

Por otro lado, hizo un recorrido por lo que ha sido su administración, la que se inició tras el estallido social y en medio de la crisis sanitaria.

“Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no viene al caso y no es el momento de detallar ahora. Pero quiero transmitirles que entregaremos, el 11 de marzo de 2026, un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial, del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte, y que, al final del día, el progreso de Chile, como he reiterado permanentemente, se construye sobre el legado de quienes nos precedieron”.

Finalmente, envió un mensaje a Kast: “Si hay algo que puedo desearle al presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar y a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros”.