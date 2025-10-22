Presidente Gabriel Boric por cobros excesivos en cuentas de luz: “La devolución debe ser íntegra y oportuna”

El mandatario también se refirió a la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, afirmando que la derecha "está en su derecho" de presentarla.

(EFE/CNN Chile) —Este miércoles, el presidente Gabriel Boric afirmó que la devolución de los cobros excesivos en las tarifas eléctricas debe ser “íntegra y oportuna“, polémica que forzó la salida del exministro de Energía Diego Pardow.

“Las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y, si es que lo hacen, cada peso será devuelto, así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno”, señaló el mandatario desde la región de Valparaíso.

El escándalo de cobros excesivos en las cuentas de la luz estalló luego de que un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), encargado de la regulación, el análisis y la asesoría técnica del sector eléctrico, detectara un error en el cálculo de las tarifas, lo que incrementó las cuentas de la luz de los consumidores.

Su administración, subrayó Boric, “tiene el mandato y el deber de estar de lado de la gente, y sabemos que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, y por lo tanto, estos temas son particularmente sensibles”.

“Le caben responsabilidades a las empresas, al coordinador eléctrico, que ustedes saben que es un organismo autónomo, y al Gobierno, y como le corresponde al Gobierno, también he hecho valer esas responsabilidades”, añadió.

Pocas horas después de destapada la irregularidad, el entonces ministro de Energía Diego Pardow presentó su renuncia tras fuertes presiones de la oposición, que confirmó presentará una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado.

Sobre la acusación, el presidente Boric afirmó que la derecha “está en su derecho” de presentarla. “Yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que como gobierno nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente, esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar”.