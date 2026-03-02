Presidente Boric insta al Congreso a avanzar en el proyecto de Sala Cuna en el tramo final de su mandato

La discusión del proyecto se retomará este viernes en la Comisión de Educación del Senado; sin embargo, se prevé un avance complejo en su tramitación, pese al llamado del Presidente Gabriel Boric.

El Presidente Gabriel Boric anunció el pasado domingo que el Gobierno presentaría una nueva propuesta del proyecto de Sala Cuna durante este lunes para destrabar la iniciativa en el Parlamento.

El Mandatario quería que la iniciativa se discutiera antes de que cambie el Parlamento y asuma el presidente electo, José Antonio Kast. Es por eso que emplazó al Congreso y a la oposición a aprobar Sala Cuna Universal, señalando que con la nueva propuesta ya se “logró un acuerdo” en los aspectos técnicos.

“Quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición, con mucho respeto. Tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos. Lo han dicho innumerables personas de la comunidad civil, técnicos del sector de la oposición”, declaró.

Agregó que “seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante” y nuevamente reafirmó que su principal interés es que sea promulgada: “A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga”.

En esa línea, la secretaria de Estado Camila Vallejo informó que se intentó acordar una reunión con el próximo ministro Secretario General de la Presidencia (Segpress), José García Ruminot, para discutir las dudas; sin embargo, explicó que esto no sucedió debido a que la oposición “rechazó el tener una reunión con el gobierno para avanzar”.

Las preocupaciones de la oposición por el proyecto

La Comisión de Educación discutirá este miércoles el proyecto para ver si se llega a un acuerdo con la nueva propuesta modificada, lo que se ve difícil, debido a que el senador Gustavo Sanhueza (UDI) ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por aspectos de la legislación que no están claros, como el financiamiento a largo plazo y la calidad en la educación a temprana edad.

“La senadora Yasna Provoste expresó la misma preocupación que compartimos en Chile Vamos. Tal como está el proyecto actualmente, no se asegura un financiamiento de largo plazo ni tampoco la calidad en la educación inicial, sino más bien es un retroceso. Entonces, aprobar cualquier cosa a matacaballo para congraciarnos con el presidente no es el estilo de política seria que queremos para Chile”, declaró.

El futuro ministro Segpress, José García Ruminot, compartió la preocupación del legislador y comentó que a la administración de Kast le gustaría avanzar en el proyecto, pero que las arcas fiscales no pueden sustentar la iniciativa.