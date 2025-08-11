País examen de orina

Presidente Gabriel Boric da a conocer resultados de exámenes de orina y pelo: “La desinformación es un peligro para la democracia”

Por CNN Chile

11.08.2025 / 14:02

{alt}

En ese sentido, el Mandatario reveló que ambos exámenes -realizados en la Red UC Cristus- resultaron negativos.

El Presidente de la República, Gabriel Boric dio a conocer resultados de test de orina y pelo que se realizó para detectar el consumo de drogas o estupefacientes.

En ese sentido, el Mandatario reveló que ambos exámenes -realizados en la Red UC Cristus- resultaron negativos.

Frente a esa situación, el Jefe de Estado aseguró que “tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”.

“Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile”, agregó.

Y cerró invitando a “legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN "No representa el mundo empresarial": Presidenta de la CPC tras dichos de Nicolás Ibáñez sobre aportes a las derechas

LO ÚLTIMO

País Tras querella de Municipio de Santiago: Desbordes califica como “completamente inaceptable” ataque a profesor del INBA
Avanza en el Senado proyecto que busca eximir de trámites y reducir plazos para la ampliación y construcción de cárceles
Fue a Puerto Rico para asistir al concierto de Bad Bunny y murió por disparos, según la Policía
Gobierno defendió reapertura gradual de El Teniente tras accidente que dejó 6 fallecidos |CNN Prime
"Oaxaca Slip-On": Adidas es acusado de apropiación cultural tras presentar zapatos similares a los tradicionales huaraches
Gustavo Cerati: El legado eterno del ícono del rock latino que marcó a toda una generación