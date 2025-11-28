Presidente de Republicanos adelanta postura que tomarán sobre Aborto en 3 causales y Krassnoff en caso de llegar a La Moneda

Recordemos que Kast se medirá el próximo 14 de diciembre frente a la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara en una segunda vuelta. Sin embargo, los principales sondeos de opinión le dan ventaja al republicano sobre la militante del Partido Comunista.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó la postura que adoptarán respecto a diversos temas en caso de que su candidato presidencial, José Antonio Kast, llegue a La Moneda.

Recordemos que Kast se medirá el próximo 14 de diciembre frente a la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara en una segunda vuelta. Sin embargo, los principales sondeos de opinión le dan ventaja al republicano sobre la militante del Partido Comunista.

En ese sentido, en diálogo con el pódcast Cómo Te Lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, Squella respondió respecto de la postura que adoptarán sobre dos temas que generan debate a nivel país: El Aborto en 3 Causales y un eventual indulto a Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años por crímenes en la dictadura.

Sobre el primer punto, Squella fue enfático en señalar que “no nos vamos a meter. No está dentro de los planes modificar la ley”.

“El foco nuestro va a estar puesto superclaro en lo que son los dos grandes ejes (delincuencia y crimen organizado). No nos vamos a meter en ese tema”, insistió.

En tanto, sobre un eventual indulto al criminal Krassnoff, el timonel de Republicanos señaló que “no está en nuestros planes el hacer temas especiales de indultos ni nada por el estilo”.

“Eso divide, genera una tensión enorme. Eso jamás va a contribuir para que tengamos la unidad nacional para combatir la delincuencia, el narcotráfico. No veo haciendo eso a un futuro gobierno”, cerró.