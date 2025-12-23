Presidente de la UDI afirma que los votos para liderar la Cámara “ya están” y descarta veto a Pamela Jiles

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las negociaciones para presidir la Cámara y anunció que “los votos para poder tener la mesa ya los tenemos”. Además, descartó un veto a la diputada Pamela Jiles y aclaró: “El primer año no es Jiles el problema”.

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a las negociaciones en curso para definir la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco del inicio del gobierno de José Antonio Kast, que comenzará el 11 de marzo de 2026.

Consultado en el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, sobre si existe un veto hacia la parlamentaria del Partido de la Gente (PDG), Ramírez aclaró que no. En ese contexto, explicó que las conversaciones parten, en primer lugar, con “los propios”, es decir, con quienes están colaborando con la nueva administración.

Respecto del PDG, comentó que Kast hizo un llamado a la colectividad del excandidato Franco Parisi a ser parte del denominado “gobierno de unidad nacional y enfrentar la emergencia en seguridad y economía”. Sin embargo, precisó que el PDG se restó.

En esa línea, el líder del gremialismo anunció: “Los votos para poder tener la mesa ya los tenemos”. Además, afirmó que el futuro oficialismo cuenta con los apoyos necesarios en la Cámara Baja y, aunque aclaró que no ha sido parte de las negociaciones en el Senado, señaló que entiende que también se habría alcanzado un acuerdo.

Hoy martes por Navidad estrenamos Capítulo 9 del podcast CÓMO TE LO EXPLICO con @PaulaCatena “Tierra DERECHA: los dilemas del Pdte electo Kast”

Invitados diputado Guillermo Ramírez @udipopular y Tomás Leighton de @RumboColectivo to_leighton

Aquí los links a

Spotify… — Mónica Rincón González (@tv_monica) December 24, 2025

No obstante, enfatizó que “preferiría un acuerdo más amplio y me encantaría que esté el PDG”, aunque aclaró que “el primer año no es Jiles el problema”. A su juicio, como fuerza política requieren que, al inicio del mandato, haya “una persona que esté absolutamente compenetrada con el programa de Kast, las prioridades que se van a definir”.

Lo anterior, explicó, es relevante porque, aunque el inicio de un mandato suele ser complejo, “los gobiernos comienzan con los proyectos más complicados porque después es imposible aprobarlos”. Por ello, sostuvo que prefiere que el liderazgo esté en manos del Partido Republicano, Renovación Nacional y la UDI, y remarcó que “los acuerdos con veto nunca resultan”.