Presidente de la FIFA condena la “impactante violencia” contra hinchas de U. de Chile: Llama a imponer “sanciones ejemplificadoras”

A través de una declaración en sus redes sociales, Gianni Infantino además aseguró que "nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a los graves hechos de violencia ocurridos en medio del partido entre Independiente y Universidad de Chile, en el que resultaron heridos 19 hinchas azules, mientras que más de 100 fueron detenidos.

En este contexto, Infantino aseguró que “condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires“.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, añadió.

Del mismo modo, sostuvo que “desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.