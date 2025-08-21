País argentina

Presidente de la FIFA condena la “impactante violencia” contra hinchas de U. de Chile: Llama a imponer “sanciones ejemplificadoras”

Por CNN Chile

21.08.2025 / 11:55

{alt}

A través de una declaración en sus redes sociales, Gianni Infantino además aseguró que "nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a los graves hechos de violencia ocurridos en medio del partido entre Independiente y Universidad de Chile, en el que resultaron heridos 19 hinchas azules, mientras que más de 100 fueron detenidos.

En este contexto, Infantino aseguró que “condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires“.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, añadió.

Del mismo modo, sostuvo que “desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Tras renuncia de Marcel: Bancada UDI rechaza eventual designación de Javiera Martínez como ministra de Hacienda
A seis meses del masivo corte de energía ¿Cómo se puede mejorar la seguridad del sistema eléctrico?
Independiente se defiende y acusa que "los incidentes iniciaron en el sector visitante" antes del partido
Sernac oficia a Defensa Educación tras reclamos por incumplimientos de contrato: Empresa ofrece ayuda a deudores del CAE
Marino estadounidense es acusado de espionaje: Vendió información confidencial a oficial de inteligencia chino
Presidente de la FIFA condena la "impactante violencia" contra hinchas de U. de Chile: Llama a imponer "sanciones ejemplificadoras"