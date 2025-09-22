Presidente de la Cámara envía antecedentes al Servel tras dichos de Artés sobre posible gobierno de Kast y Kaiser

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, envió al Servel los antecedentes mediante un oficio, tras los dichos del candidato presidencial Eduardo Artés sobre un posible gobierno de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. “Vamos a estudiar todas las acciones que correspondan en este caso”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, se refirió a la controversia generada por las declaraciones del candidato independiente Eduardo Artés respecto a un eventual gobierno de José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

En ese contexto, Castro afirmó: “Me parece impresentable que una persona que quiere estar bajo el escrutinio o el voto público establezca que puede existir una línea paralela basada en la violencia para sacar a algún candidato de derecha democráticamente electo”.

Agregó que este tipo de personas deben rendir cuentas ante la sociedad, porque el país no merece ese tipo de llamados, y enfatizó que no le gustaría repetir los sucesos registrados durante el estallido social.

“No me interesa ver un nuevo 18 de octubre simplemente porque aparece una persona de derecha gobernando mañana. Nuestro país ya superó la violencia como herramienta política y no vamos a permitir que se siembren discursos que buscan retroceder en ese camino”, subrayó.

Respecto a las acciones, Castro detalló que los antecedentes fueron enviados al Servicio Electoral (Servel) mediante un oficio.

“Vamos a estudiar todas las acciones que correspondan en este caso, porque aquí hablamos de un candidato que, al parecer, no estaría respetando las reglas de la democracia o, derechamente, haciendo llamados al levantamiento basado en la violencia. Eso es inaceptable y no lo vamos a tolerar. Este tipo de hechos el país los superó hace mucho tiempo y no los queremos volver a repetir”, cerró.

¿Qué dijo el candidato Artés?

El candidato entregó su postura en Radio Pauta sobre un eventual mandato de sus contendedores en la carrera presidencial: Kast y Johannes Kaiser.

“La calle no lo dejará (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar; la izquierda no lo va a permitir. Sacamos a Pinochet y no va a durar nada un gobierno de Kast”, manifestó.