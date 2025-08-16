País eduardo frei

Presidente DC tras críticas de Eduardo Frei a apoyo a Jara: “Optamos por estar al lado de los débiles y no de los poderosos”

Por CNN Chile

16.08.2025 / 13:11

El expresidente e histórico militante DC, Eduardo Frei, también cuestionó la postura democratacristiana. “Traiciona nuestros principios fundacionales”, indicó. 

La Democracia Cristiana atraviesa momentos convulsos. La decisión de apoyar a la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, dividió a la tienda.

Alberto Undurraga, quien lideraba el partido, decidió dar un paso al costado, asumiendo el senador Francisco Huenchumilla. Organismos internacionales, en los cuales la DC forma parte, cuestionaron su postura.

Huenchumilla abordó dichos cuestionamientos en diálogo con El Mercurio: “Nosotros sí tenemos una línea roja: que no somos un partido de derecha, optamos en el cristianismo por estar al lado de los débiles y no de los poderosos”. 

“Yo no comparto naturalmente los dichos del presidente Frei Ruiz-Tagle (…) Cada persona tiene una cierta visión de las cosas. ¿Quién es uno para pensar que uno está en la verdad y el resto está en el error?”, cerró.

