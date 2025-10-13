País gabriel boric

Presidente Boric visita la tumba del papa Francisco durante su viaje oficial a Roma

Por CNN Chile

13.10.2025 / 14:23

La visita estaba prevista para la mañana de este lunes, pero debió ser pospuesta tras adelantarse la reunión con el papa León XIV.

(EFE) — Este lunes, el presidente Gabriel Boric visitó la tumba del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, en la basílica de Santa María la Mayor durante la primera jornada de su visita oficial de tres días a Roma.

La visita a la basílica estaba inicialmente prevista para la mañana de este lunes, antes de la audiencia con el papa León XIV, pero debió ser pospuesta tras adelantarse la reunión con el actual pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana.

Cuando Francisco falleció, Boric expresó públicamente su admiración por “el genuino esfuerzo por acercar la Iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano” del argentino.

Meses después, salió a la luz una carta manuscrita que el papa Francisco le envió en diciembre de 2024, pocos días antes del nacimiento de su primera hija, en respuesta al anuncio público que Boric hizo sobre su futura paternidad.

Durante la reunión de esta mañana en el Vaticano, el presidente abordó con León XIV el tema de los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia y posteriormente con el secretario de Estado, Pietro Parolin, conversó “de la lucha contra la pobreza, los fenómenos migratorios y las cuestiones éticas”.

Por su parte, el pontífice le transmitió el dolor que le había producido cuando era misionero en Perú el caso de los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia y lo duro que fue el viaje que Francisco hizo al país en 2018 por ese motivo, explicó el mandatario en una declaración a los medios.

La agenda de Boric en Roma incluye la inauguración del Foro de Inversión para la Alimentación y la Agricultura en la sede de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), así como el Encuentro de Negocios Chile–Italia, organizado en conjunto con InvestChile, con el objetivo de promover nuevas inversiones en el país sudamericano.

El presidente tiene previsto retornar a Santiago la mañana del jueves 16 de octubre.

