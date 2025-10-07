Presidente Boric viajará a Colchane para encabezar lanzamiento de medidas de control fronterizo

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El presidente Gabriel Boric viajará hasta Colchane (Región de Tarapacá) para encabezar este miércoles el lanzamiento de las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), proyecto que refuerza el control fronterizo a través de la adquisición de tecnologías avanzadas.
El mandatario estará acompañado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el ministro de Seguridad, Luis Cordero; el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga; el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
El jefe de Estado viajará este martes a la región y la mañana del miércoles se trasladará desde Iquique a Colchane en un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile.
El Sistema Integrado de Fronteras es un proyecto que fue lanzado en 2023 y está a cargo del Comando Conjunto Norte.
Su función es “robustecer la seguridad fronteriza mediante la aplicación de tecnologías avanzadas”, como aeronaves no tripuladas, equipos de vigilancia y Puestos de Observación Fronteriza (POF).
Las etapas II y III del Sifron incluyen la “incorporación de nuevos puestos de mando y Puestos de Observación Fronteriza (POF) móviles, cámaras móviles, fijas y se suman nuevos drones”, explicaron desde Presidencia.
Esto permitirá mayor eficacia de las fuerzas desplegadas en la zona respecto a tareas de control fronterizo.
