Presidente Boric valora captura de reos prófugos: “Los vamos a someter a la justicia…”

Este sábado, el presidente Gabriel Boric destacó la captura de los tres reos que se fugaron desde la cárcel de Valparaíso.

Los sujetos se escaparon el pasado 14 de agosto, logrando ser detenidos hoy en la comuna de Copiapó, en la región de Atacama.

¿Qué dijo el presidente Boric sobre la captura de prófugos?

En un punto de prensa a propósito del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario tildó como “una muy buena noticia” la captura de los reos.

“Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los encontraremos y los vamos a someter a la justicia, estén donde estén. A todos los delincuentes, les digo que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren vivir en paz, seguros y tranquilos y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y tranquilidad. Y como Estado, no vamos a permitir que eso siga sucediendo”, agregó.

Sostuvo que por esa razón, en conjunto con Carabineros, con la Policía de Investigaciones (PDI), han desplegado “todas las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos mejorado infraestructura, hemos mejorado las herramientas de los policías, aumentado la dotación de las policías en todo Chile”.

“Se han mejorado los procedimientos que nos permiten hoy día contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs, que pensó que saliendo del país iba a poder quedar impune. No, señor. Para poder detener a todos quienes han atentado contra la fuerza pública, que es la garantía del orden y la paz que tiene que hacer el Estado. Para perseguir a estos reos que intentaron fugarse. Se fugaron y los encontramos. Y estamos fortaleciendo la seguridad de las cárceles”, añadió.

Finalmente, el presidente recalcó en sus redes sociales que esto “demuestra la importancia del actuar conjunto del Estado y sus instituciones, que gracias a un trabajo incansable dieron con el paradero de estos sujetos que ya están nuevamente, como corresponde, a disposición de la Justicia. Las chilenas y chilenos quieren vivir en paz, seguros y tranquilos y para ellos seguimos trabajando”.