Presidente Boric ya está en Italia para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano

Entre otras cosas, el mandatario también sostendrá un encuentro con el presidente de Italia y visitará la tumba del fallecido papa Francisco.

Este lunes, el presidente Gabriel Boric arribó a Italia para reunirse con el papa León XIV, encuentro cuyo fin es “fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación con el Vaticano en materias de paz, democracia, justicia social y cuidado del medioambiente”.

La agenda del presidente Boric en Italia

El presidente visitará la tumba del fallecido papa Francisco en la Basílica Santa María la Mayor, después acudirá a la audiencia con el sumo pontífice actual, se reunirá con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y visitará la Capilla Sixtina, además de la basílica de San Pedro.

En sus redes sociales, el mandatario detalló sus actividades. “En Roma tendremos una intensa agenda: encabezaré la inauguración del Foro de Inversión para la alimentación y la agricultura en la sede de la FAO; junto a InvestChile realizaremos el Encuentro de Negocios Chile-Italia para promover las inversiones en nuestro país”, señaló.

“Me reuniré con el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con quien encabezaremos la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma”, agregó.

Viajan junto al mandatario el canciller Alberto van Klaveren, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; el embajador de Chile en Italia, Ennio Vivaldi; la embajadora ante la Santa Sede, Patricia Araya; además de una delegación transversal compuesta por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal; y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.