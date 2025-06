Presidente Boric reconoce que la acusación constitucional contra Raúl Figueroa “fue equivocada”

En esa línea, en diálogo con Tolerancia Cero, el jefe de Estado reivindicó el libelo impulsado contra el extitular del Interior, Andrés Chadwick, que terminó con su inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos.

El Presidente de la República, Gabriel Boric realizó un análisis de lo que fueron las acusaciones constitucionales impulsadas por la entonces oposición en contra de ministros del gobierno de Sebastián Piñera.

En esa línea, en diálogo con Tolerancia Cero, el jefe de Estado reivindicó el libelo impulsado contra el extitular del Interior, Andrés Chadwick, que terminó con su inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos; sin embargo, reconoció que fue “una equivocación” la impulsada contra el titular de Educación, Raúl Figueroa por el retorno a clases de los niños en medio de la pandemia del Covid-19.

“Yo por ejemplo sigo reivindicando de las acusaciones constitucionales. Creo que la acusación constitucional al exministro Andrés Chadwick fue correcta; a mí me tocó defenderla, no porque me haya tocado defenderla, sino por los argumentos que había sobre la mesa”, comenzó.

Y agregó: “Creo que la acusación constitucional al ministro Raúl Figueroa fue equivocada y, por lo tanto, hay que evaluarlo en su mérito, pero no hacer de las acusaciones constitucionales o del obstruccionismo una suerte de política para que no gane el gobierno”.

Cabe recordar que el libelo contra Figueroa fue rechazado en la Cámara de Diputados por 76 votos en contra y 71 a favor.