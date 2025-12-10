Presidente Boric recibió en La Moneda el primer informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda

El documento reúne los principales hitos desde la implementación de la política pública en 2023.

El presidente Gabriel Boric recibió este miércoles el informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, política pública que busca “esclarecer las circunstancias de desaparición o fallecimiento de víctimas de desaparición forzada, garantizar el acceso a la información y participación de familiares y sociedad civil de los procesos de búsqueda e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición”.

El documento fue entregado en el Día Internacional de los Derechos Humanos y “es el primero de su tipo desde la creación del Plan (2023); y tiene por fin documentar y difundir sus avances y resultados, así como informar los desafíos venideros para el desarrollo de la política pública”.

En la instancia estuvieron presentes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic.

También participaron integrantes del Comité de Seguimiento y Participación del Plan de Búsqueda, Verdad y Justicia: Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y presidenta del Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia; Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); Erika Hennings, directora de Londres 38; Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Daniela Accatino, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral; Juan Carlos Chávez, representante del Colectivo 119 de Familiares y Compañeros y Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Tras la audiencia, el mandatario expresó que a través de informe constató “todas las acciones realizadas y la consolidación de esta política inédita para el Estado de Chile”.

Entre los avances hay “una nómina única de víctimas de desaparición forzada y un mapa georeferenciado de trayectorias; hemos realizado 157 diligencias en terreno, gran parte de ellas junto con las familias; creamos el Archivo Nacional de la Memoria y promulgamos la ley que crea la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada”.

Además, Boric añadió la responsabilidad del Estado de asumir la tarea de búsqueda de personas desaparecidas.

Mientras que el ministro Gajardo comentó: “En este Día Internacional de los Derechos Humanos, hemos hecho entrega al Presidente de la República del primer Informe Bienal del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que sintetiza el trabajo de implementación y refleja un esfuerzo que, por primera vez, el Estado de Chile realiza de manera integral, sistemática y permanente en reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada y sus familias“.