Presidente Boric realizará visita de trabajo a Corea del Sur y participará en la cumbre de líderes de APEC 2025

El Mandatario encabezará actividades económicas y diplomáticas en Seúl antes de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, junto a una delegación ministerial y empresarial chilena.

El Presidente Gabriel Boric, iniciará el martes 28 de octubre un viaje oficial a Corea del Sur, donde desarrollará una agenda de trabajo centrada en el fortalecimiento de las relaciones económicas, tecnológicas y de cooperación entre ambos países.

Según informó el Ejecutivo, el Mandatario arribará a Seúl el jueves 30 de octubre, donde encabezará el Seminario Empresarial Chile-Corea del Sur y visitará el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST).

Posteriormente, Boric se trasladará a la ciudad de Gyeongju, sede de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025, donde participará en la cumbre de líderes y en encuentros con el Consejo Consultivo Empresarial de APEC y el CEO Summit, instancias que reúnen a las principales economías del bloque y a los líderes del sector privado.

La delegación oficial estará integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; el embajador de Chile en Corea del Sur, Mathias Francke; el presidente del directorio de Fundación Chile, Pablo Zamora; la directora de InvestChile, Karla Flores; y el director nacional de ProChile, Ignacio Fernández.

Asimismo, una comitiva empresarial acompañará al jefe de Estado, entre ellos el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte; el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón; la CEO de Bifidice, Anastasia Gutkevich; el fundador de Datanautic, Matías Fierro; y representantes de los gremios exportadores y energéticos del país, incluyendo a Iván Marambio (Frutas de Chile), Juan Carlos Domínguez (Carnes de Chile), Ana Lía Rojas (ACERA) y Rebeca Poleo (H2Chile).

La visita busca reforzar la cooperación bilateral en áreas como innovación, energías limpias e inversión extranjera, además de consolidar la presencia de Chile en las instancias de diálogo económico y político del Asia-Pacífico.