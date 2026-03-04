Presidente Boric habla tras quiebre con José Antonio Kast: “Chile no está para pelea chica”

El mandatario remarcó su disposición a "retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante".

El día después de los hechos, el presidente Gabriel Boric abordó el quiebre ocurrido con José Antonio Kast en medio de las reuniones bilaterales previo al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo.

Desde la Región de Magallanes, donde llegó para presentar avances de la infraestructura portuaria, el mandatario afirmó que “un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile y Chile no está para pelea chica”.

Y continuó diciendo que “los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades, y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales y políticas, el interés de Chile”.

Lee también: Quiebre entre Boric y Kast: Los episodios que terminaron con una abrupta suspensión de su reunión en La Moneda

En ese sentido, Boric remarcó que continúa abierto al diálogo con la futura administración.

“Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi Gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, dijo, añadiendo que más allá de las tensiones, las diferencias y “la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar”.

“Yo personalmente y mi Gobierno está plenamente disponible a aquello”, cerró el mandatario.