Presidente Boric llama al Senado a “no retroceder en derechos humanos” por aprobación general del proyecto que conmuta penas a condenados

Por Constanza Zambrano

05.03.2026 / 00:27

El Mandatario Gabriel Boric advirtió que la aprobación en general del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad “no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino también que personas con condenas por homicidio, parricidio y violación accedan a este beneficio”.

El Presidente Gabriel Boric se refirió al proyecto que fue aprobado en general por el Senado y que podría beneficiar a internos acusados de violaciones a los derechos humanos del excentro penitenciario de Punta Peuco.

A través de X, el Mandatario llamó a la Cámara Alta a no “retroceder en derechos humanos”.

“Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación”, advirtió.

Y concluyó: “Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”.

